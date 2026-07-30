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«Горячую линию» по теме энтеровирусной инфекции проведут в Хабаровском крае

На вопросы ответят специалисты Хабаровского краевого Центра гигиены и эпидемиологии.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты Хабаровского краевого Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей региона о профилактике энтеровирусной инфекции. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», уровень заболеваемости энтеровирусами возрастает каждый год в жаркий период.

Действовать «горячая линия» будет вплоть до 7 августа. Получить консультации можно по телефонам и адресам филиалов.

В Хабаровске — по улице Тургенева, 62 или по телефонам 8 (4212) 30−48−91, 30−60−41 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). В Комсомольске-на-Амуре — по улице Севастопольская, 60 или телефону 8 (4217) 54−49−99 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00).

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказывали, как можно избежать заражения инфекцией, о ее клинических проявлениях. А для тех, кто собирается отдыхать на море или в аквапарке, объясняли, возможно ли подхватить энтеровирус там.

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