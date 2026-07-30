«Горячую линию» по теме энтеровирусной инфекции проведут в Хабаровском крае

В Хабаровске — по улице Тургенева, 62 или по телефонам 8 (4212) 30−48−91, 30−60−41 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). В Комсомольске-на-Амуре — по улице Севастопольская, 60 или телефону 8 (4217) 54−49−99 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00).