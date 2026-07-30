Режим беспилотной опасности ввели на территории Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предупредили об угрозе атаки ВСУ. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На территории региона с вечера 29 июля введен режим беспилотной опасности. Он действует с 21:23 часов. По данным на 08:10 30 июля, угроза атаки БПЛА сохраняется.
Нижегородцев просят при необходимости обращаться в 112 и не прикасаться к обломкам БПЛА.
Ранее временные ограничения ввели в нижегородском аэропорту 29 июля.
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