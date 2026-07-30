В Пермском зоопарке отпраздновали Международный день тигра

В честь праздника для хищницы устроили небольшой квест. Крупные куски охлажденного мяса спрятали в коробки, чтобы Афина могла проявить свою сообразительность. Однако с заданием тигрица справилась очень быстро — практически сразу нашла угощение и унесла его в свое любимое место.