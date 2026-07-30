Санавиация Хабаровского края обзавелась самолётом для трудных посадок

В Хабаровском крае для санитарных рейсов в отдалённые районы Хабаровского края начали использовать самолёт Pilatus PC-12. Воздушное судно оснастили медицинским модулем, сообщает МАХ канал Хабюаровские авиалинии.
Самолёт будет выполнять рейсы в Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие населённые пункты на севере региона. Борт зафрахтовал Хабаровский территориальный центр медицины катастроф, заключив договор с одной из авиакомпаний.
Необходимость в таком самолёте связана прежде всего с особенностями северных территорий. PC-12 может взлетать и садиться на относительно короткие грунтовые взлётно-посадочные полосы, что позволяет использовать его в населённых пунктах, куда доставка пациентов воздушным транспортом может быть затруднена.
Самолёт относится к классу одномоторных турбовинтовых машин, способных работать с коротких и неподготовленных взлётно-посадочных полос. Для санитарной авиации это особенно важно при рейсах в отдалённые населённые пункты края, где инфраструктура аэропортов ограничена.
В центре медицины катастроф отмечают, что для таких рейсов использование вертолётов обходится дороже и не всегда удобно из-за больших расстояний и отсутствия возможностей для дозаправки. При этом самолётов отечественного производства подходящего класса сейчас недостаточно.
Новый борт позволит расширить возможности санитарной авиации и оперативнее доставлять тяжёлых пациентов из отдалённых районов края в Хабаровск.