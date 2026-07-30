Санавиация Хабаровского края обзавелась самолётом для трудных посадок

Необходимость в таком самолёте связана прежде всего с особенностями северных территорий. PC-12 может взлетать и садиться на относительно короткие грунтовые взлётно-посадочные полосы, что позволяет использовать его в населённых пунктах, куда доставка пациентов воздушным транспортом может быть затруднена.