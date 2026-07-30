Число жертв масштабных наводнений в Индии возросло до 78 человек

Согласно официальным данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, свыше 300 тысяч местных жителей по-прежнему остаются в опасной зоне бедствия. Стихия затопила 551 населенный пункт. Критическая ситуация фиксируется в округе Чарайдео, где удар стихии затронул свыше 137 тысяч человек. Наводнения нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре. Повреждены дороги, жилые дома и школы, а также погибли более 11 тысяч голов домашних и сельскохозяйственных животных.