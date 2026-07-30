Число жертв масштабных наводнений в Индии возросло до 78 человек

Число погибших в результате разрушительных наводнений в районе северо-восточного индийского штата Ассам достигло 78 человек. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям штата.
Согласно официальным данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, свыше 300 тысяч местных жителей по-прежнему остаются в опасной зоне бедствия. Стихия затопила 551 населенный пункт. Критическая ситуация фиксируется в округе Чарайдео, где удар стихии затронул свыше 137 тысяч человек. Наводнения нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре. Повреждены дороги, жилые дома и школы, а также погибли более 11 тысяч голов домашних и сельскохозяйственных животных.
Глава МВД Индии Амит Шах провел экстренные переговоры с главным министром штата Химантой Бисвой Сармой, который сообщил, что уровень воды в ряде пострадавших районов начал постепенно падать, но большинство граждан пока не имеют возможности вернуться в свои дома из-за масштабных разрушений. Тем временем Метеорологическое управление Индии (IMD) выпустило новое предупреждение. В ближайшие двое суток в Ассаме вновь ожидаются сильные ливни.
Напомним, в августе прошлого года наводнение в Индии за считанные минуты смыло целую деревню вместе с людьми.