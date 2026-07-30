2 родительские инициативы города получат гранты Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» расширило список победителей третьего сезона конкурса родительских инициатив. Еще 10 проектов Ростовской области получат гранты на общую сумму более 11,2 млн рублей.
Благодаря дополнительному финансированию в размере почти 30 млн рублей всего в регионе воплотят в жизнь 22 проекта родительских сообществ.
Таким образом, донской край стал вторым в ЮФО по числу проектов-победителей и пятым в стране по объему привлеченных средств.
«Поддержку получат 12 школ, восемь детских садов и два учреждения СПО. Особенно радует, что родительские комитеты детских садов и учреждений среднего профессионального образования в этом сезоне участвовали впервые и сразу показали отличные результаты. Это доказывает, что, когда родители объединяются, нет ничего невозможного!», — поздравил победителей заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Среди победителей — ростовская школа № 11 им. Д. Д. Лелюшенко с проектом «Фестиваль национальных культур» и гимназия № 95 Ростова-на-Дону с инициативой «Расскажи мне сказку», а еще детский сад «Тополек» из Волгодонска с «Родительским игровым навигатором “Рука в руке” и Шахтинский педагогический колледж с проектом “Семья. Родина. Единство” и многие другие. Справочно. Более 400 млн. рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на поддержку инициатив родительских комитетов образовательных организаций страны. Средства были распределены между участниками специального конкурса, который проводит Российское общество “Знание” при содействии Министерства просвещения РФ.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.