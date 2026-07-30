2 родительские инициативы города получат гранты Российского общества «Знание»

Среди победителей — ростовская школа № 11 им. Д. Д. Лелюшенко с проектом «Фестиваль национальных культур» и гимназия № 95 Ростова-на-Дону с инициативой «Расскажи мне сказку», а еще детский сад «Тополек» из Волгодонска с «Родительским игровым навигатором “Рука в руке” и Шахтинский педагогический колледж с проектом “Семья. Родина. Единство” и многие другие. Справочно. Более 400 млн. рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на поддержку инициатив родительских комитетов образовательных организаций страны. Средства были распределены между участниками специального конкурса, который проводит Российское общество “Знание” при содействии Министерства просвещения РФ.