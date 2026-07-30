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«Привязывала к батарее, обливала холодной водой, в обнаженном виде выставляла на балкон». В Минске мать избивала приемную дочь, объясняя это воспитанием

Минчанка воспитывала приемную дочь, привязывая к батарее и обливая водой.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка привязывала к батарее и выставляла голой на балкон приемную дочь. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Минска.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Минска. Ей инкриминированы угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, истязание.

В ноябре 2025 года между минчанкой и девочкой, которую она удочерила, случилась ссора. В ходе нее фигурантка толкнула несовершеннолетнюю, от чего та упала. После этого для устрашения женщина обкрутила шнуром от наушников шею потерпевшей и затянула его.

«Кроме того, обвиняемая все в том же ноябре в ходе ссор систематически причиняла подростку побои, продолжительную боль и мучения, а также телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков», — рассказали в ведомстве.

Как было установлено, минчанка наносила дочери удары руками, ногами и иными предметами в область туловища, головы, верхних конечностей. Кроме того, фигурантка привязывала несовершеннолетнюю за ногу к батарее в комнате квартиры, обливала холодной водой тело и голову. Также она срезала ножницами прядь волос с головы дочери, отправляла ее спать на пол.

«Осознавая холодные погодные условия, не менее двух раз на несколько часов выставляла дочь в обнаженном виде на балкон квартиры, а также совершала иные действия», — заявили в прокуратуре.

Ребенок находился в зависимом от матери положении в силу семейно-родительских отношений.

В момент предварительного следствия минчанка признала вину частично. Свои действия минчанка объясняла трудностями в воспитании дочери, которая не реагировала на нормальные методы.

Несовершеннолетняя находится в социально-педагогическом центре. Решение об удочерении отменил суд.

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