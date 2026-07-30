«Привязывала к батарее, обливала холодной водой, в обнаженном виде выставляла на балкон». В Минске мать избивала приемную дочь, объясняя это воспитанием

В ноябре 2025 года между минчанкой и девочкой, которую она удочерила, случилась ссора. В ходе нее фигурантка толкнула несовершеннолетнюю, от чего та упала. После этого для устрашения женщина обкрутила шнуром от наушников шею потерпевшей и затянула его.