В Ачинске байкер без прав убегал от ДПС и попал в аварию (видео)

По данным полиции, мотоциклист ехал по городу на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора. На улице Гагарина он не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Инспекторы установили, что у мужчины были признаки опьянения, а водительских прав у него нет. От медицинского освидетельствования он отказался. После аварии мотоциклиста доставили в больницу. Проверка показала, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду.