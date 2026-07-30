В Ачинске байкер без прав убегал от ДПС и попал в аварию (видео)

В Ачинске Красноярского края автоинспекторы задержали 40-летнего мотоциклиста, который пытался скрыться от экипажа ДПС и попал в аварию. Об этом сообщили в краевой полиции.
Накануне ночью в полицию поступило сообщение, что в районе Пионерского переулка едет мотоциклист, предположительно находящийся в нетрезвом состоянии. На улице Свердлова инспекторы заметили мужчину на питбайке MMZ без госномера. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться.
По данным полиции, мотоциклист ехал по городу на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора. На улице Гагарина он не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Инспекторы установили, что у мужчины были признаки опьянения, а водительских прав у него нет. От медицинского освидетельствования он отказался. После аварии мотоциклиста доставили в больницу. Проверка показала, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду.
В отношении нарушителя составили административные материалы. Сумма штрафов может превысить 20 тыс. рублей. Кроме того, отдел дознания МО МВД России «Ачинский» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Мотоцикл отправили на спецстоянку. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.