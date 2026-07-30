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В Красноярском крае аграрии обсудят инструменты цифровой трансформации отрасли

В Красноярском крае на базе Уярского сельскохозяйственного техникума 3 августа в рамках краевого форума «День поля 2026» состоится масштабное мероприятие.

В Красноярском крае на базе Уярского сельскохозяйственного техникума 3 августа в рамках краевого форума «День поля 2026» состоится масштабное мероприятие, посвященное цифровой трансформации отрасли. Основная тема — «На пути к цифровой трансформации отрасли: инструменты и готовые решения».

Мероприятие объединит представителей регионального правительства, министерства сельского хозяйства Красноярского края, представителей бизнеса, а также преподавателей и студентов для обсуждения будущего агропромышленного комплекса. Участникам представят современные цифровые технологии, в том числе агроботы наземного и воздушного базирования. Также состоится открытие современной лаборатории агрономических исследований.

Событие пройдет в г. Уяр, ул. Трактовая, 9 (КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»). Регистрация участников начнется в 9:00, мероприятие продлится с 10:00 до 15:00.

Главные события программы:

Пленарное заседание: ООО «СХП “Дары Малиновки”, Россельхозбанк и ООО “Агромониторинг” представят доклады об экономической эффективности цифровых систем и цифровых экосистем полного цикла. Инновации и БПЛА: эксперты компании ООО “Флорадрон” расскажут о внедрении беспилотников для обработки сельхозугодий. Торжественное открытие: в Корпусе № 7 состоится официальное открытие нового специализированного класса от АО Фирма “Август”.

Также запланирована практика на полигоне. Участникам покажут результаты агрономических испытаний на коллекционных опытных участках (масличные, зерновые, бобовые, кукуруза, подсолнечник), а также предложат оценить применение вермикулита на производственном поле. В течение дня будут работать выставочные площадки.

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