В Красноярском крае аграрии обсудят инструменты цифровой трансформации отрасли

В Красноярском крае на базе Уярского сельскохозяйственного техникума 3 августа в рамках краевого форума «День поля 2026» состоится масштабное мероприятие, посвященное цифровой трансформации отрасли. Основная тема — «На пути к цифровой трансформации отрасли: инструменты и готовые решения».
Мероприятие объединит представителей регионального правительства, министерства сельского хозяйства Красноярского края, представителей бизнеса, а также преподавателей и студентов для обсуждения будущего агропромышленного комплекса. Участникам представят современные цифровые технологии, в том числе агроботы наземного и воздушного базирования. Также состоится открытие современной лаборатории агрономических исследований.
Событие пройдет в г. Уяр, ул. Трактовая, 9 (КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»). Регистрация участников начнется в 9:00, мероприятие продлится с 10:00 до 15:00.
Главные события программы:
Пленарное заседание: ООО «СХП “Дары Малиновки”, Россельхозбанк и ООО “Агромониторинг” представят доклады об экономической эффективности цифровых систем и цифровых экосистем полного цикла. Инновации и БПЛА: эксперты компании ООО “Флорадрон” расскажут о внедрении беспилотников для обработки сельхозугодий. Торжественное открытие: в Корпусе № 7 состоится официальное открытие нового специализированного класса от АО Фирма “Август”.
Также запланирована практика на полигоне. Участникам покажут результаты агрономических испытаний на коллекционных опытных участках (масличные, зерновые, бобовые, кукуруза, подсолнечник), а также предложат оценить применение вермикулита на производственном поле. В течение дня будут работать выставочные площадки.