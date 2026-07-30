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Инвестиции в будущее: как в Адыгее выстраивают диалог с молодым поколением

За 3 года на развитие молодежных проектов направлено 650 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов встретился с активом регионального отделения Российского Союза Молодёжи, чтобы подвести итоги десятилетней работы и обозначить ориентиры на ближайшие годы. В этом году республиканская организация отмечает свой первый серьёзный юбилей — 10 лет. Сегодня это не просто клуб по интересам, а полноценный партнер государства в вопросах воспитания подрастающего поколения.

«У нас общие цели — помочь молодым людям найти себя и быть полезными родной республике. Для того, чтобы выстроить системную работу, сделать её единой и результативной, мы создали республиканский Комитет по делам молодёжи и кратно нарастили финансирование. За 3 года направили на молодёжку 650 млн рублей из республиканского бюджета и средств федеральных грантов», — сообщил Мурат Кумпилов.

Особый упор сделан на создание комфортных общественных пространств. Глава региона подчеркнул, что к концу 2030 года в каждом муниципальном образовании появятся специализированные молодежные центры. Уже в этом году две новые площадки откроются в Шовгеновском и Теучежском районах. Это станет местом, где ребята смогут не просто встречаться, а обмениваться идеями и прорабатывать свои стартапы. Значимая роль в реализации этих планов принадлежит поддержке партии «Единая Россия».

Главным стержнем всей работы с молодежью остается воспитание патриотизма и чувства личной ответственности за судьбу страны. Как отметил Мурат Кумпилов, важно, чтобы юноши и девушки осознавали свою причастность к истории и будущему России.

Ребята активно вовлекаются в волонтерские движения, инициируют социально значимые проекты, берут шефство над пожилыми людьми, а также оказывают всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Благотворительные акции стали для них не разовой акцией, а образом жизни.

«Мы помогаем ребятам расти от волонтёрства и проектной работы — к серьёзной профессиональной и управленческой деятельности на благо республики. Им продолжать нашу историю, а мы всегда поддержим инициативы молодёжи», — подчеркнул глава региона. Власть намерена целенаправленно сопровождать молодых людей на пути от общественной деятельности к реальному сектору экономики, социальной сфере и государственному управлению. Ведь именно им предстоит завтра принимать ключевые решения и развивать родную республику.

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