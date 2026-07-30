Комик Гурам Амарян рассказал о семейной жизни с 22-летней студенткой

Недавно стендап-комик Гурам Амарян женился на студентке по имени Эка. В шоу Иды Галич «Есть вопросики» он поделился, как складывается их совместная жизнь.
— Семейная жизнь — это прикольно, очень классно. У нас с женой очень похожий менталитет. Менять друг друга нам не приходится. Мы словно выходцы из одной семьи, — рассказал он.
По его словам, жена взяла на себя весь быт и хлопоты по дому. Он при необходимости может собрать маленький шкафчик и сделать небольшой ремонт.
— Эка немного зарабатывает как блогер, но я всегда говорю: «Давай куплю тебе то, что ты хочешь». Я ей свой «гелик» подарил, а себе купил минивэн в два раза дешевле, — сказал артист.
Кроме того, путешествовать они с Экой всегда отправляются вдвоем. Амарян не считает себя строгим супругом, однако с подругами ее никуда не отпускает.
До этого также стало известно, что сын музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий женился на избраннице Валерии. Незадолго до торжества невеста отметила девичник и поделилась кадрами в социальных сетях.