Режим опасности БПЛА действует в Нижегородской области 30 июля

Вечером 29 июля в Нижегородской области объявили режим опасности БПЛА. По состоянию на 08:15 сегодняшнего дня он по-прежнему не отменен.
О введении особого режима нижегородцев предупредили в ГУ МЧС России по региону. Граждан просят соблюдать спокойствие.
Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на четверг силы ПВО страны уничтожили над территорией России 258 вражеских беспилотников. Дроны были сбиты над Белгородской, Волгоградской, Воронежской и другими областями, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Над Нижегородской областью сегодня БПЛА не перехватывали.
Напомним, страшный пожар произошел вчера в нижегородской конюшне.
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