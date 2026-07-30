Прохладе вход запрещён: Антициклон из Казахстана устроил «жару века» в российских регионах

Виновником аномалии стал блокирующий антициклон. Он принёс раскалённые воздушные массы из Средней Азии и Казахстана, а затем запер их над российской территорией. Прохладные атлантические циклоны не в силах пробиться сквозь этот барьер, поэтому духота сохраняется уже несколько суток.