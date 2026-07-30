Прохладе вход запрещён: Антициклон из Казахстана устроил «жару века» в российских регионах

Воздух в Екатеринбурге прогрелся до +35 градусов. Предыдущий пик для этой даты фиксировали в далёком 1952 году.
В столице Пермского края пал рекорд 1971-го. Тюмень переписала метеоисторию, не знавшую таких показателей с 1988-го. В Удмуртии столбики термометров застыли на отметке +33,9.
Ещё жарче оказалось в Саратове. Там зафиксировали +39,3 градуса, что превысило прежнее достижение, продержавшееся 15 лет.
Аномалия добралась и до Западной Сибири. В Ханты-Мансийском округе температура местами достигает +33. На Ямале воздух раскалился до +31.
В Омской, Томской и Новосибирской областях показатели приближаются к 35-градусной черте. Синоптики отмечают: текущие значения превышают климатическую норму на 6−9 градусов.
Виновником аномалии стал блокирующий антициклон. Он принёс раскалённые воздушные массы из Средней Азии и Казахстана, а затем запер их над российской территорией. Прохладные атлантические циклоны не в силах пробиться сквозь этот барьер, поэтому духота сохраняется уже несколько суток.
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