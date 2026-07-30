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Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается на контроле

В Хабаровском крае продолжают мониторить паводковую ситуацию с помощью 78 гидропостов. По состоянию на 30 июля обстановка стабильная, но возможные сильные дожди могут повлиять на уровень воды — поэтому власти отслеживают данные ежесуточно. Пойма Амура на участке от Хабаровска до села Богородское подтоплена на глубину от 0,2 до 1,4 метра, рек Кур и Немелен —.

В Хабаровском крае продолжают мониторить паводковую ситуацию с помощью 78 гидропостов. По состоянию на 30 июля обстановка стабильная, но возможные сильные дожди могут повлиять на уровень воды — поэтому власти отслеживают данные ежесуточно. Пойма Амура на участке от Хабаровска до села Богородское подтоплена на глубину от 0,2 до 1,4 метра, рек Кур и Немелен — от 0,3 до 0,5 метра. У Хабаровска уровень Амура превышает норму на 2 метра. В ближайшие двое суток ожидается подъем на 10−15 сантиметров. По прогнозу гидрологов, к концу июля вода может достигнуть отметок 380−400 сантиметров (неблагоприятное явление фиксируется при 450 сантиметрах). В комитете правительства края по гражданской защите отметили: обстановка находится на постоянном контроле МЧС и местных властей, силы и средства готовы к действиям при нештатных ситуациях. Специалисты предупреждают владельцев дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный: при повышении уровня воды возможны подтопления низинных участков, огородов и тропинок. Имущество рекомендуется перенести на возвышенности.

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