Главные новости к утру 30 июля 2026 года

Украине были переданы разведывательные данные от США и Франции для нанесения ударов по территории РФ. Об этом 29 июля сообщила Financial Times (FT). Издание уточняет, что разведка двух стран содействовала улучшению выбора целей, что позволило украинским группам, управляющим дальнобойными беспилотниками, «научиться наносить удары».