Главные новости к утру 30 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 июля 2026.
США и Франция помогли Украине составить карту ПВО для ударов по РФ
Украине были переданы разведывательные данные от США и Франции для нанесения ударов по территории РФ. Об этом 29 июля сообщила Financial Times (FT). Издание уточняет, что разведка двух стран содействовала улучшению выбора целей, что позволило украинским группам, управляющим дальнобойными беспилотниками, «научиться наносить удары».
Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области
Склад Wildberries в Пензенской области подвергся атаке с использованием беспилотников, в результате чего, по предварительным данным, пострадал один человек, рассказал губернатор Олег Мельниченко. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
США подготовили план воздушной кампании против Ирана
Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план двухнедельной воздушной кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Разработанный вариант включает от 10 до 14 дней интенсивных авиаударов. Решение позволит выйти из тупиковой ситуации в войне, обезопасить судоходство в Ормузском проливе.
Сенат США одобрил проект санкций против России на втором процедурном голосовании
Сенат США завершил второе процедурное голосование по законопроекту о новых санкциях против России, сообщила пресс-служба палаты Конгресса в соцсети X. За продвижение закона проголосовали 84 сенатора, против — 12. После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта и внесению поправок.
Российские военные нанесли удар по аэродромам и логистике ВСУ
Министерство обороны России сообщило о нанесении минувшей ночью массированного удара. Поражены аэродромы, а также военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.