В Калининграде показали «Золото Балтики» с янтарными костюмами

В выставочном центре «Пакгауз» открылась выставка «Золото Балтики». Экспозицию посвятили 80-летию Калининградской области и главному символу региона — янтарю.
Центральной частью выставки стала коллекция женских костюмов с янтарными украшениями, которую создала калининградский художник-модельер Светлана Гнатуш.
Интересно, что первая выставка работ Светланы Гнатуш прошла в Музее Мирового океана 30 лет назад. Теперь художник вновь представила свое творчество в этом пространстве. Коллекция «Златая Русь» была создана специально к юбилею региона.
Посетители смогут увидеть наряды из шелка и льна, авторские головные уборы и украшения из натурального янтаря. В экспозиции представлены вышитые душегреи, сарафаны с узорами, передники-завесы, кокошники разных форм и многорядные янтарные украшения.
В костюмах традиции русского шитья сочетаются с современными авторскими решениями. Выставка «Золото Балтики» будет работать в «Пакгаузе» до конца ноября.