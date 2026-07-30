Собирающимся в Приморье на заметку: в регионе объявили штормовое предупреждение

Отдыхающих в Приморье и только собирающихся на море жителей Хабаровского края предупредили — в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 1−2 августа.
— Из-за обострения фронтальных разделов и активной грозовой деятельности в Приморском крае местами ожидаются сильные дожди (15−45 мм за 12 часов и менее), локально пройдут очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), а также сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе порывы ветра достигнут 15−20 м/с, — предупредили синоптики Приморского УГМС.
Сильные осадки осложнят паводковую ситуацию на реках бассейнов реки Уссури и озера Ханка, вызвав дополнительный подъем уровня воды на 0,5−1,5 метра.
Дожди, то ослабевая и прекращаясь, то вновь усиливаясь, пройдут в большинстве районов региона. Минимальная температура воздуха на предстоящих выходных достигнет +13…+20 °C, а в ночь на воскресенье на северо-востоке края и вовсе показатели опустят до +7…+12 °C. Днем будет прогреваться до +20…+29 °C.
Во Владивостоке также пройдут дожди различной интенсивности, а температурный фон меняться не будет: около +17…+20 °C в ночные и утренние часы, а днем — до +21…+23 °C.
Предварительно, во власти полярного фронта край будет находиться до конца недели. Затем последующие дни погода ожидается преимущественно без осадков, серьезных изменений в температурном режиме не ожидается.
Помимо этого, синоптики Приморского УГМС отслеживают развитие тайфунной деятельности. Сейчас специалисты наблюдают за недавно зародившимся тайфуном, получившим название DOLPHIN. По одному из сценариев, к концу следующей недели он выйдет к территории Приморского края, по другому — продолжит движение в северо-западном направлении над акваторией Желтого моря, выйдет на территорию КНР.
— Однако, чем больше заблаговременность математических расчетов, тем выше допустимая погрешность, поэтому варианты возможных сценариев еще будут многократно уточняться, — подчеркнул начальник Приморского УГМС Борис Кубай.