Собирающимся в Приморье на заметку: в регионе объявили штормовое предупреждение

— Из-за обострения фронтальных разделов и активной грозовой деятельности в Приморском крае местами ожидаются сильные дожди (15−45 мм за 12 часов и менее), локально пройдут очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), а также сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе порывы ветра достигнут 15−20 м/с, — предупредили синоптики Приморского УГМС.