В Сарапуле загорелся логистический объект Wildberries после атаки ВСУ

Из-за объявленной воздушной тревоги сотрудников объекта заранее эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Предварительно, пострадавших нет.
Компания заявила, что логистические цепочки уже перестроены. Приём поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.
«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА. По словам мэра города, задымление от пожара может достичь областного центра.
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