Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сарапуле загорелся логистический объект Wildberries после атаки ВСУ

В Сарапуле (Удмуртия) после атаки на логистическом объекте Wildberries произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании RWB.

Источник: Life.ru

Из-за объявленной воздушной тревоги сотрудников объекта заранее эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Предварительно, пострадавших нет.

Компания заявила, что логистические цепочки уже перестроены. Приём поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.

«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА. По словам мэра города, задымление от пожара может достичь областного центра.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше