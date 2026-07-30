В Нижнем Тагиле стартует первый шахматный турнир среди участников СВО

В Нижнем Тагиле стартует первый национальный шахматный турнир среди участников СВО.
Он получил название «Шахматы для СВОих» и соберет победителей региональных и муниципальных соревнований среди ветеранов спецоперации, прошедших весной этого года в рамках всероссийской акции «Ход Победы». Таким образом, в Нижнем Тагиле представлены игроки из всех республик, краев и областей Российской Федерации.
По регламенту, в состязаниях могут играть только победители региональных первенств, но фактически участников больше: более сотни.
«Я соорганизатор турнира, — говорит Владислав Буланкин из Перми. — Здесь — чемпион Пермского края. Но как же я мог упустить возможность поиграть на таких соревнованиях?! Игроки тут мощные, хочу с ними сразиться».
Буланкин тоже участник СВО, создал в Перми шахматный клуб. Постоянно проводит соревнования, в том и числе и комбинированные. Например, есть турниры, где кроме игры в шахматы участники подтягиваются и отжимаются. «Качаем силу и интеллект», — замечает Владислав. Он приготовил ряд комбинаций для соревнований в Свердловской области. Наработки, уверен пермяк, приведут его к победе.
Организатором турнира «Шахматы для СВОих» является Сергей Карякин, двукратный чемпион мира по шахматам. Он отметил, что во время Великой Отечественной войны многие известные гроссмейстеры приезжали в госпитали, проводили сеансы и поддерживали раненых бойцов.
«Сегодня эта традиция получает продолжение, — говорит он. — Для нас важно, чтобы этот турнир не был разовым соревнованием, а стал этапом большой системной работы, которую мы ведем вместе с фондом “Защитники Отечества”. Наша задача — через шахматы создавать для ветеранов и членов их семей возможности для общения, интеллектуальной активности, участия в турнирах и возвращения к полноценной мирной жизни».
Почетными представителями проекта и первого всероссийского турнира «Шахматы для СВОих» стали Герои Российской Федерации Владимир Иванович Сайбель и Людмила Вячеславовна Болилая.
Нижний Тагил выбран местом проведения федерального финала не случайно. Инициатива провести турнир именно здесь исходила от ветеранского сообщества. У города сильная промышленная, патриотическая и общественная база, которая полностью соответствует духу проекта и его статусу.