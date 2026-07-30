В Нижнем Тагиле стартует первый шахматный турнир среди участников СВО

«Сегодня эта традиция получает продолжение, — говорит он. — Для нас важно, чтобы этот турнир не был разовым соревнованием, а стал этапом большой системной работы, которую мы ведем вместе с фондом “Защитники Отечества”. Наша задача — через шахматы создавать для ветеранов и членов их семей возможности для общения, интеллектуальной активности, участия в турнирах и возвращения к полноценной мирной жизни».