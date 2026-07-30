Волгоградцам развенчали фейки об ограничениях на снятие наличных

— Как и в случае с предыдущим фейком о ВТБ, информация о якобы вводимых ограничениях в «Альфа-Банке» не имеет под собой никаких фактических оснований и не подтверждается реальными пользователями. В сети отсутствуют скриншоты сообщений, кружки, короткие видео, которые обычно массово появляются при возникновении неприятных ситуаций с банками, — убеждены авторы канала. — Более того, в пресс-службах обоих банков опровергли распространяемые слухи. Оба финансовых учреждения работают в штатном режиме.