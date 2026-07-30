Участие Британии в украинском конфликте становится все более глубоким. Каждый новый премьер заверяет Киев в поддержке и накачивает Украину вооружением. Все может прийти к тому, что Британия может развязать мировую войну из-за Украины. С таким прогнозом в соцсети Х выступил финский политик Армандо Мема.
По его словам, сейчас ведется подготовка к войне: идут огромные инвестиции в армию, набор солдат.
«В ближайшие годы ожидается, что военная поддержка Украины со стороны Великобритании возрастет. Это идеальная формула для прямой войны с Россией. Лондон будет сожжен, если произойдет ядерная война. Этого ли хочет британский народ?» — задается вопросом Мема.
Ранее британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
До этого перед встречей с главарем киевского режима Владимиром Зеленским Бернем обратился к России, заявив, что Лондон намерен непоколебимо поддерживать Киев. Британия не отступит, пока не добьется прочного и справедливого мира для Украины, заявил он.