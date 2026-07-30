Участие Британии в украинском конфликте становится все более глубоким. Каждый новый премьер заверяет Киев в поддержке и накачивает Украину вооружением. Все может прийти к тому, что Британия может развязать мировую войну из-за Украины. С таким прогнозом в соцсети Х выступил финский политик Армандо Мема.