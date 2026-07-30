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На реке Тауй в Магаданской области прошёл рейд

Инспекторы ГИМС и Росрыболовства Магадана проверили рыболовецкие станы и спортивные участки.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области на реке Тауй Ольского муниципального округа состоялся совместный рейд специалистов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Магаданской области и Охотского территориального управления Росрыболовства. Проверка прошла в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты отработали взаимодействие при проведении проверок, обменялись опытом использования мобильного приложения «Инспектор». Они посетили рыболовецкие станы и участки спортивного рыболовства, где провели профилактические беседы с местными жителями и сотрудниками рыбодобывающих предприятий.

По итогам рейда выявили пять нарушений правил пользования маломерными судами и одно нарушение правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Нарушители привлечены к административной ответственности. Им грозят штрафы и другие санкции в зависимости от тяжести нарушений.

В МЧС России по Магаданской области напомнили, что соблюдение правил безопасности на воде — залог сохранения жизни и здоровья. Спасатели призывают рыбаков и всех, кто пользуется маломерными судами, строго соблюдать установленные нормы, использовать спасательные жилеты и не выходить на воду в непогоду.

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