Ресторан в центре Екатеринбурга закрыли из-за антисанитарии

— В складских помещениях температура воздуха достигала +24 градусов при влажности 83%, хотя производители предписывают хранить большинство специй, соусов и бакалеи при температуре не выше +20 градусов. Также выявлены серьезные нарушения личной гигиены персонала, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Сотрудники ресторана хранили личную одежду и различные продукты, вроде сока и газировки, в одних шкафах с санитарной одеждой. При посещении туалета они использовали грязные халаты, которые, вдобавок ко всему, не стирались.
Не проводился и ежедневный осмотр работников. Некоторые из них, в том числе повара и администраторы, не были привиты и не сдавали тест на знание санитарных правил.
В морозильных камерах неоднократно размораживали и вновь замораживали ягоды, а хлеб и икра хранились в условиях, которые не соответствуют маркировке производителя.
Производственные цеха оказались грязными: на стенах и плитках были обнаружены трещины, где скапливается грязь, а вентиляция была в пыли. Влажная уборка проводилась некачественно.
— Кроме того, разделочный инвентарь не промаркирован, термометры для проверки температуры в толще мяса отсутствуют, а на полуфабрикатах нет маркировки со сроками годности, — отметили в облсуде.
В суде представители ООО «Сыроварня Урал», управляющее рестораном, заявили, что уже частично устранили все выявленные нарушения. Проблемы остаются с качеством уборки и вентиляцией, а также ведением документации.
В связи с этим, суд приостановил работу заведения на 10 суток. При этом, в этот срок включен период временного запрета деятельности с 24 июля.