Солдаты ВСУ сожгли останки сослуживцев при отходе с позиций в Сумской области

По словам собеседника агентства, позиции покинули военнослужащие второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.
«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — заявил источник.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотни тел погибших украинских военных остаются в моргах Черниговской области. Родственники этих солдат хотели бы похоронить их по-человечески, но из-за ограничения на проведение не более пяти похорон в сутки тела им не возвращают.
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