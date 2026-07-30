В Красноярском крае с владельца агрессивного амстаффа взыскали 150 тысяч рублей

Минусинский городской суд принял решение взыскать компенсацию морального вреда с хозяина собаки, покусавшей малолетнего ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Мать пострадавшего ребенка рассказала, что инцидент произошел весной текущего года. Женщина с 5-летней дочерью посещала врача-педиатра в Знаменской участковой больнице. После приема они вышли из медучреждения, и девочка побежала к стоявшему неподалеку отцу. В это время из кустов выскочила собака породы стаффордширский терьер без намордника и поводка. Собака подбежала к девочке, повалила ее на землю и начала трепать за левую ногу. Как сообщили в ведомстве, хозяин собаки все время находился рядом с собакой, наблюдал за произошедшим, но никаких действий не предпринимал. Инцидент продолжался несколько минут. В больнице девочке оказали помощь, врач-травматолог поставил диагноз: открытая рана голени от укуса собаки. Хозяина собаки привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что вред здоровью ребенка причинен по вине мужчины и вынес решение взыскать с него 150 тысяч рублей.