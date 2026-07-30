Минстрой опроверг изменения в передаче показаний счетчиков нижегородцев

В Сети появилась информация об изменениях в порядке передачи показаний приборов учёта воды с 1 августа 2026 года. Минстрой РФ заявил, что порядок передачи показаний водосчётчиков не меняется: по‑прежнему их нужно передавать не позднее 25‑го числа каждого месяца (согласно постановлению № 354 от 6 мая 2011 года). Об этом сообщили в ТАСС.