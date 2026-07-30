Минстрой опроверг изменения в передаче показаний счетчиков нижегородцев

В Сети появилась информация об изменениях в порядке передачи показаний приборов учёта воды с 1 августа 2026 года. Минстрой РФ заявил, что порядок передачи показаний водосчётчиков не меняется: по‑прежнему их нужно передавать не позднее 25‑го числа каждого месяца (согласно постановлению № 354 от 6 мая 2011 года). Об этом сообщили в ТАСС.
С этой даты меняются сроки расчётов: потребители должны оплачивать услуги ЖКХ не позднее 15‑го числа текущего месяца, а УК — выставлять квитанции не позже 5‑го числа следующего месяца.
Если показания не передаются более трёх месяцев, расчёт ведут по нормативу с повышающим коэффициентом — теперь он равен 3 (ранее был 1,5). Это может увеличить платёж втрое. При передаче актуальных данных УК обязана сделать перерасчёт.
При длительном отсутствии начисления идут по среднемесячному потреблению за предыдущие три месяца. Чтобы избежать переплат, можно отправить нулевые показания по телефону или электронной почте.
Доступные способы: ГИС ЖКХ, приложение городской службы, МФЦ, горячая линия, «Госуслуги Дом». При передаче через банковские приложения стоит сохранять скриншоты и квитанции — из‑за возможных сбоев.
При резком изменении объёма потребления УК вправе проверить приборы учёта.
Ранее сообщалось, что стоимость ЖКУ для нижегородцев вырастет на 13,6%.