Змеи над морем и пена на пляже: Янтарный устроит большой праздник к 80-летию Калининградской области

На центральном пляже Янтарного 1 и 2 августа пройдёт фестиваль-конкурс воздушных змеев «Янтарное небо» с концертами, шоу и развлечениями для детей. Об этом пишет портал «РосТендер».
В первый день с 21:00 до 22:00 выступит «Анна Гринь бенд», во второй с 18:30 до 19:30 — группа R.E.D. Оба вечера музыку будет ставить DJ OneSam. Жителям и гостям посёлка представят выступления воздушных гимнастов, танцевальный флешмоб и постановку театра «Шкаф». Для детей подготовят игровые программы с аниматорами и «Фиксиками». Кульминацией станет пенное шоу продолжительностью не менее 45 минут.
На мастер-классах посетителей научат собирать и запускать воздушных змеев, лепить из лёгкого пластилина и делать тематические поделки. Участники изготовят ловцов ветра, летающих рыбок, пляжные вихри, ветряные облака и парящих медуз.
Сейчас организаторы ищут подрядчика, который разработает сценарий, пригласит артистов и обеспечит работу ведущего, фотографа и видеооператора. Исполнителю предстоит позаботиться об охране, присутствии медиков и спасателей. Начальная стоимость в карточке закупки не указана. Срок подачи заявок обозначили до 4 августа — видимо, победителю останется лишь оценить, как всё прошло без него.
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