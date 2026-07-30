Змеи над морем и пена на пляже: Янтарный устроит большой праздник к 80-летию Калининградской области

В первый день с 21:00 до 22:00 выступит «Анна Гринь бенд», во второй с 18:30 до 19:30 — группа R.E.D. Оба вечера музыку будет ставить DJ OneSam. Жителям и гостям посёлка представят выступления воздушных гимнастов, танцевальный флешмоб и постановку театра «Шкаф». Для детей подготовят игровые программы с аниматорами и «Фиксиками». Кульминацией станет пенное шоу продолжительностью не менее 45 минут.