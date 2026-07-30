В Ростове начнут восстанавливать поврежденный БПЛА ВСУ дом. Об этом в своих соц-сетях сообщил глава донской столицы Александр Скрябин. В среду, 29 июля, состоялась встреча с людьми, чье жилье пострадало при воздушной атаке 27 июля. Губернатор Юрий Слюсарь держит ситуацию на особом контроле. Эксперты проведут детальное обследование здания с помощью специальных приборов. Параллельно строители приступят к ремонту стен и замене стекол. Квартиры, куда пришелся основной удар, временно расселят. Остальные соседи смогут вернуться домой, как только подадут воду и свет. Администрация Пролетарского района создала специальный чат для жильцов. Там людям объясняют процедуру получения выплат и рассказывают о текущей обстановке. Те, кому нужно временное жилье, уже получили всю необходимую информацию о свободных квартирах. Мэр пообещал лично следить за ходом работ до полного устранения всех последствий.