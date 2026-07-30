Идея на миллион. Чем отличились волгоградские студенты в 2026 году

Что же касается проекта Елизаветы Шубиной, то он ещё и импортозамещающий в сфере развивающих игрушек. Студентка уверена: он будет интересен детям от 6 лет, коллекционерам и любителям конструирования. И практическое воплощение не за горами: в 2027 г., как сообщили в вузе, планируется разработать несколько моделей конструктора.