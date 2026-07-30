Идея на миллион. Чем отличились волгоградские студенты в 2026 году

Новые возможности для робототехники, современные технологии выращивания перспективных агрокультур и продвижения культурных достопримечательностей страны — эти и другие проекты, разработанные в Волгоградской области, можно считать по-настоящему прорывными. Они, а также многие другие разработки наших талантливых земляков, получают поддержку на федеральном уровне, что помогает региону развиваться, а исследователей вдохновляет на новые разработки и открытия.
Роботу — «умные» руки.
Так, в эти дни стало известно о победе волгоградских разработчиков. По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, ООО «РОБМЕХТЕХ» получит от Фонда содействия инновациям грант в размере 5 млн рублей.
Предприятие стало победителем конкурса «Старт-Станкостроение-1», предложив свою разработку для коллаборативного робота-манипулятора. Коллаборация в данном случае означает то, что робот работает совместно с человеком — таких производств становится всё больше. Теперь для роботов-манипуляторов разработана технология адаптивного очувствленного захвата.
«Это захватное устройство нового поколения, оснащённое системой датчиков, позволяющих роботу определять усилие захвата и адаптироваться к объектам различной формы и плотности», — пояснили в профильном комитете.
Разработка расширяет возможности робототехники и будет весьма востребована на производственных линиях, уверены создатели. А сам конкурс, где победили наши земляки, как раз и направлен на финансовую поддержку малых инновационных предприятий, разрабатывающих оборудование и комплектующие для станкостроения и робототехники.
Кремль и Байкал в формате 3D.
Очевидно, чтобы таких побед было больше, надо растить талантливую молодёжь и всячески поощрять её творчество в самых разных сферах. В Волгоградской области такое направление работы ведут не один год, и результаты существенные.
Так, в 2026 г. успешно реализовали свежие идеи волгоградские студенты — победители конкурса «Студенческий стартап-2026». Его проводил Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Технологии». Приятно, что из 2250 победителей со всей страны 33 были волгоградцами. А всего на конкурс поступило более 12 тысяч заявок со всей страны.
Так, студентка 1-го курса филиала ВолгГМУ — Пятигорского медико-фармацевтического института Елизавета Шубина представила на конкурс оригинальный проект. Девушка разработала 3D-конструктор, который популяризирует достопримечательности российских регионов.
На деталях конструктора такие объекты, как Московский Кремль, Государственный Эрмитаж, озеро Байкал и другие объекты культурного наследия, будут спроектированы с применением 3D-моделирования и изготовлены на 3D-принтерах. Все — с использованием отечественных материалов и оборудования.
Стоит также отметить, что не только разработка Елизаветы, но и другие проекты-победители отбирали с учётом их дальнейшего практического внедрения, таким было условие конкурса. А это значит, что каждый выигранный нашими одарёнными земляками грант — это прямой вклад в будущее различных сфер региона, начиная от экономики и заканчивая туризмом.
Что же касается проекта Елизаветы Шубиной, то он ещё и импортозамещающий в сфере развивающих игрушек. Студентка уверена: он будет интересен детям от 6 лет, коллекционерам и любителям конструирования. И практическое воплощение не за горами: в 2027 г., как сообщили в вузе, планируется разработать несколько моделей конструктора.
Студенты-медики успели отличиться в этом году и другими успехами в области идей для нового времени. Так, их комплексный проект «МЕДМОЛ. ВолгГМУ» выиграл грант Росмолодёжи в размере 23 млн руб. Эти деньги направят на развитие десяти ключевых направлений, включая проведение профильных смен и усиление системы наставничества.
По миллиону рублей получили в 2026 г. на реализацию проектов и студенты Волгоградского технического университета. Так, Александр Порхун был отмечен за проект «Создание роторного 3Д-принтера с активной термокамерой». Это 3D-принтер принципиально новой конструкции.
Если объяснять простым языком, то активная термокамера решает ключевую проблему: она поддерживает стабильную температуру внутри камеры, что критически важно для печати «сложными» пластиками (ABS, PC, композитами). Такой подход значительно повышает прочность деталей поперёк слоёв — разница может составлять 20−50%. Роторная конструкция, в свою очередь, позволяет добиться более плавного и точного перемещения экструдера, что напрямую влияет на качество и скорость печати.
Роман Ловчев отмечен за проект «Создание программно-аппаратного комплекса автоматического анализа качества филамента в 3D-печати на основе машинного зрения».
Суть в том, что система будет выявлять дефекты филамента (расходный материал, нить для 3D-печати) до начала печати, снижая брак и повышая стабильность печати. Технология будет востребована в учебных лабораториях, прототипировании и мелкосерийном выпуске изделий.
А Михаилу Жуненкову предстоит реализовать проект «Разработка сервиса для автоматизации проектирования в “КОМПАС-3D” с использованием мультимодальной генеративной модели». Это будет программный модуль на базе искусственного интеллекта, который сможет преобразовывать текстовое описание детали на естественном языке в готовый исполняемый макрос (последовательность команд) для системы автоматизированного проектирования.
Все эти разработки — принципиально новый шаг в развитии технологий.
…И это только начало.
Стоит отметить, что волгоградские студенты отличаются не только в секторе прорывных технологий, но и общественных инициатив. Например, в 2026 г. 11 студентов из Волгоградской области стали победителями первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты».
Так, студентка медуниверситета Анастасия Баринова выиграла 694 тыс. руб. на проведение межрегионального образовательного форума «МЕДМОЛ. Лидер». В нём примут участие сто первокурсников.
Победителем стала и Анастасия Пахомова из социально-педагогического университета — она получила более полумиллиона рублей на спартакиаду студенческих спортклубов по шести видам спорта.
Студент ВолГУ Иван Василенко выиграл почти миллион рублей на проведение Вахты памяти и исторических открытий «Без срока давности», а студентка того же вуза Анастасия Липчанская получила почти 800 тыс. руб. для проведения школы лидерства для руководителей студенческих отрядов ЮФО.
Сейчас только началась вторая половина года, и до конца 2026-го пройдёт ещё целый ряд конкурсов научного творчества. Наши учёные и студенты уже готовят заявки, и можно не сомневаться: победителей ещё будет немало!
Стобальникам — по сто тысяч.
В Волгоградской области уделяют особое внимание поддержке научных инициатив и молодёжного творчества.
Так, в июле 2026 г. на встрече с молодёжью губернатор Андрей Бочаров сообщил о новых мерах поддержки: школьники, которые получат 100 баллов на ЕГЭ, будут поощрены выплатой в 100 тысяч рублей.
Такую же сумму получат победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Дополнительные 100 тысяч рублей для таких детей предусмотрены в случае поступления в волгоградские учебные заведения для получения профессии. Помимо того, для этих же ребят в течение первого курса будет назначена стипендия в размере 10 тысяч рублей.
Основой для успехов молодёжи служит система поддержки одарённых детей, действующая в области. Она включает олимпиадное движение, развитие профильных классов, обновление образовательных программ и создание современной инфраструктуры. Поддержка талантливых ребят, создание условий для их развития и самореализации — в числе ключевых задач региональной политики. Работа ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».