Опрос показал, у скольких детей в России есть карманные деньги

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет, рассказали РИА Новости в Сбербанке.
«Собственными деньгами располагают 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов — 1000−2499 рублей в месяц», — говорится в исследовании банка.
Среди основных источников на первом месте карманные деньги от родителей (71%). Почти половина (52%) приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждения за успехи в учебе или спорте (28%).
Среди опрошенных детей 13−14 лет собственной картой пользуются 36%, при этом у девочек этот показатель выше — 70%. То есть старшая часть поколения альфа — рожденных после 2010 года — являются самостоятельными участниками платежного рынка, отметили в Сбербанке.
Родители при этом сохраняют контроль за тратами детей через разговоры о правилах покупок (36%), детские карты с лимитом (29%) и обязательное одобрение перед каждым заказом (19%).
Исследование проводилось в июле 2026 года по всей России. В опросе приняли участие 1029 респондентов: дети в возрасте 7−14 лет и их родители. Он охватил три возрастные группы (7−9, 10−12 и 13−14 лет) с разбивкой по полу.