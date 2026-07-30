Короед уничтожает сосны в лесу микрорайона Шлюз в Новосибирске

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: в Новосибирске утвердили программу празднования Дня знаний с акцентом на единство народов и патриотическое воспитание, синоптики предупредили о дождях и грозах при температуре до +28 градусов 30 июля, а суд вынес приговор убийце вице-мэра — преступник проведёт за решёткой 20,5 лет. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».