Короед уничтожает сосны в лесу микрорайона Шлюз в Новосибирске

В Новосибирске 30 июля в телеграм-канале «У нас на Шлюзе» появилось сообщение об обнаружении очага короеда в лесном массиве за общежитием Высшего колледжа информатики, рядом с забором экспериментального производства ИЯФ.
По словам очевидца, на участке находится множество мёртвых деревьев, изъеденных вредителем. Он насчитал минимум восемь погибших сосен.
«Здесь просто очаг короеда, куча мёртвых деревьев, минимум восемь. Надо, конечно, это спилить, делать санитарную обрезку и мёртвые стволы вывозить», — отметил очевидец.
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