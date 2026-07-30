День Омской области и города Омска отметят с размахом!

Впервые за долгие годы «Флоры» в традиционном формате не будет. В этом году омичи могут посетить дендросад имени Гензе (улица Красный Путь, 86), где находится много редких растений, — вход в дендросад имени Гензе будет бесплатным в праздничные дни. Такое решение городские власти приняли из-за благоустройства обычного места проведения выставки цветов — Воскресенского и Выставочного скверов и Омской крепости. В этом году там идут ремонтные работы. «Омск получит уникальный объект, каждый сможет им насладиться в сентябре, когда закончатся работы. Дополнительной программы в саду имени Гензе не готовим, но мы убеждены, что омичам будет интересно посетить это место, многие ещё ни разу там не были. Жители и гости города смогут познакомиться с уникальными растениями и композициями, которые там будут расположены. Наша задача — познакомить омичей с ещё одним местом, которое можно использовать в маршруте семейного отдыха. Сохранение парка организуем», — отметила Инна Елецкая.