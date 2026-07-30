День Омской области и города Омска отметят с размахом!

Об основных локациях, мероприятиях, приглашённых звёздах и активностях праздника рассказали министр культуры Омской области Юрий Трофимов, заместитель мэра города Омска Инна Елецкая и директор департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.
В этом году основные мероприятия пройдут в Омске в три дня: 31 июля, 1 и 2 августа. Главные площадки празднования — Любинский проспект и улица Музейная, сквер имени Дзержинского, Соборная площадь, площадь Победы, Городской сад, парк Победы и сквер Алтунина.
Звёзды, фестивали и спорт.
Празднование начнётся вечером 31 июля. В 17 часов на Любинском проспекте откроется «Векторфест» (0+), главным событием которого станет бесплатный концерт певицы Клавы Коки (0+).
Наиболее насыщенная программа запланирована на 1 августа. С раннего утра в городе стартует «Сибирский международный марафон» (0+), который продлится с 7 до 14 часов. Церемония награждения победителей и призёров соревнований состоится в 21 час.
Днём омичей и гостей города ждут фестивали, концерты, ярмарки и семейные мероприятия (0+) на Любинском проспекте и Соборной площади. С полудня начнут работать площадки фестиваля национальных культур и народных промыслов «Сильна Сибирь единством народов» (0+). Посетители смогут познакомиться с традициями разных народов, приобрести изделия мастеров и увидеть концертную программу (0+), которая продлится до позднего вечера.
Отдельные площадки посвятят театру, моде, музыке, семейному отдыху, настольным играм, кино и цирковому искусству. Для детей подготовят праздник «Детство — это Я и Ты!» (0+) с концертами, интерактивами и спортивными соревнованиями «Битва в крепости» (0+). Ученики и преподаватели детских школ искусств проведут выступления, презентации и мастер-классы (0+). В этом году пройдёт необычное событие на улице Музейной — фестиваль настольных игр (0+). Там омичи смогут познакомиться с игрой про родной город — «Омск — Культурная столица». Экземпляры напечатаны на средства гранта, всего их 100, три из них в большом «наземном» варианте. После Дня города комплекты передадут в омские муниципальные библиотеки.
Любители спорта смогут увидеть турнир «Самый сильный человек города Омска — 2026» (0+). Соревнования по силовому экстриму будут проходить с 14 до 19 часов на площади Победы.
Вечером в Омске состоятся фестиваль молодых исполнителей (0+), программа городского романса и авторской песни (0+), а также концерты на Любинском проспекте (0+). В 15 часов наградят победителей конкурса песен об Омске «Мелодии на Любинском» (0+). В 19:30 перед зрителями выступит Андрей Державин, а в 21:30 — Ольга Серябкина. Праздничная программа на Любинском проспекте продлится до 22 часов.
Завершатся праздничные выходные 2 августа мероприятием «Лучший таксист России» (0+). Оно пройдёт на Соборной площади с 8 до 22 часов. Торжественное открытие запланировано на 10 часов. В течение дня зрители увидят конкурс профессионального мастерства, выступления артистов и церемонию награждения победителей.
Впервые за долгие годы «Флоры» в традиционном формате не будет. В этом году омичи могут посетить дендросад имени Гензе (улица Красный Путь, 86), где находится много редких растений, — вход в дендросад имени Гензе будет бесплатным в праздничные дни. Такое решение городские власти приняли из-за благоустройства обычного места проведения выставки цветов — Воскресенского и Выставочного скверов и Омской крепости. В этом году там идут ремонтные работы. «Омск получит уникальный объект, каждый сможет им насладиться в сентябре, когда закончатся работы. Дополнительной программы в саду имени Гензе не готовим, но мы убеждены, что омичам будет интересно посетить это место, многие ещё ни разу там не были. Жители и гости города смогут познакомиться с уникальными растениями и композициями, которые там будут расположены. Наша задача — познакомить омичей с ещё одним местом, которое можно использовать в маршруте семейного отдыха. Сохранение парка организуем», — отметила Инна Елецкая.
Также омичи смогут посетить 1 и 2 августа фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири» (0+), который по традиции проведут в Парке Победы. Проведут турниры воинов разных стран и разных исторических эпох. Например, в парке устроят настоящий латный рыцарский турнир, сражения викингов, гладиаторов, турнир по скоростной рубке (0+).
В течение праздничных дней также на площадках Дня города на Любинском проспекте и в сквере Алтунина выступят творческие коллективы Омской области.