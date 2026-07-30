На складе Wildberries в Удмуртии начался пожар после атаки

На логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Сарапуле (Удмуртия) в связи с объявленной воздушной тревогой проведена заблаговременная эвакуация, сообщает пресс-служба RWB.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отправка груза производится на иных объектах Wildberries.
В 07:30 по местному времени (06:30 мск) в Удмуртии объявили о беспилотной опасности.
Этой же ночью атаке подвергся склад Wilberries в Пензенской области. Пострадал один человек, со склада были эвакуированы около 200 сотрудников. «На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — написал глава региона.
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