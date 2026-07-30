Красноярские инспекторы ДПС рассказали, сколько пьяных водителей задержали с начала года

За этот же период в краевом центре зарегистрировали более 150 ДТП с участием нетрезвых водителей. Свыше 30 таких аварий произошли во дворах, где обычно много пешеходов, в том числе детей и пожилых людей. Кроме того, возбуждено более 280 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность для водителей, которые повторно садятся за руль пьяными после административного или уголовного наказания за аналогичное нарушение.