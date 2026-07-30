«Ъ»: Главного специалиста по изъятию активов в доход государства уволили из ГП

Как пишет газета, ранее Бочкарева рассматривали в качестве кандидата на работу в Верховном суде, однако переход не состоялся. По информации источников, теперь он может заняться научной и преподавательской деятельностью, а его должность, вероятно, займет один из нынешних заместителей.