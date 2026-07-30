«Ъ»: Главного специалиста по изъятию активов в доход государства уволили из ГП

Начальник Главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бочкарев якобы покинул свой пост. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, указ об освобождении Бочкарева от должности был подписан после его рапорта. Затем приказом генерального прокурора Александра Гуцана он был уволен из органов прокуратуры. Официальная причина кадрового решения не раскрывается.
Сергей Бочкарев руководил исковой работой по обращению в доход государства ряда крупных активов, включая аэропорт Домодедово, компанию «Макфа» и ЮГК. Кроме того, он представлял обвинение в процессе о конфискации имущества бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Как пишет газета, ранее Бочкарева рассматривали в качестве кандидата на работу в Верховном суде, однако переход не состоялся. По информации источников, теперь он может заняться научной и преподавательской деятельностью, а его должность, вероятно, займет один из нынешних заместителей.
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