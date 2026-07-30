Жительница Минусинска ищет внука, потерянного 40 лет назад

Жительница Минусинска Валентина Гаркалова ищет своего родного внука Михаила. Свою историю пенсионерка рассказала редакции omsk.aif.ru.
По словам женщины, внук родился в 1985 году в Омске, вырос там, сейчас ему около 40 лет. Его мать — Елена, а отец, воспитавший мальчика, погиб в ДТП. У Михаила есть двое братьев или сестёр.
40 лет назад Валентина пообещала матери Михаила не искать их и не вмешиваться в их жизнь. Она хранила эту тайну даже от близких. Теперь женщина решила рассказать историю и попросить помощи.
По её словам, она не хочет ничего менять, а лишь мечтает узнать, как сложилась жизнь её внука, и сказать ему: «У тебя есть бабушка, которая всегда помнила о тебе».
Если вы знаете Михаила 1985 года рождения из Омска, сообщите в редакцию.