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Жительница Минусинска ищет внука, потерянного 40 лет назад

Женщина долгие годы хранила обещание, данное матери её внука.

Жительница Минусинска Валентина Гаркалова ищет своего родного внука Михаила. Свою историю пенсионерка рассказала редакции omsk.aif.ru.

По словам женщины, внук родился в 1985 году в Омске, вырос там, сейчас ему около 40 лет. Его мать — Елена, а отец, воспитавший мальчика, погиб в ДТП. У Михаила есть двое братьев или сестёр.

40 лет назад Валентина пообещала матери Михаила не искать их и не вмешиваться в их жизнь. Она хранила эту тайну даже от близких. Теперь женщина решила рассказать историю и попросить помощи.

По её словам, она не хочет ничего менять, а лишь мечтает узнать, как сложилась жизнь её внука, и сказать ему: «У тебя есть бабушка, которая всегда помнила о тебе».

Если вы знаете Михаила 1985 года рождения из Омска, сообщите в редакцию.