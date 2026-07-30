Первый поезд на водородном топливе появится на Сахалине в первой половине 2027 года

Сборка первого в России пассажирского поезда на водородном топливе уже началась. Его доставка на Сахалин запланирована на первую половину 2027 года. Об этом сообщил министр экологии и устойчивого развития региона Андрей Саматов на форуме «Острова устойчивого развития: климат и экология» в Южно-Сахалинске. После сертификации и испытаний поезд выйдет на регулярные пассажирские маршруты. Проект реализуется в рамках соглашения 2019 года между РЖД, «Трансмашхолдингом», Росатомом и правительством Сахалинской области. 30−31 июля на Сахалине проходят два форума — «Острова устойчивого развития: климат и экология» и «Энергия Сахалина». Они являются выездными площадками Восточного экономического форума. Источник: ТАСС.