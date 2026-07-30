Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Камчатки управлял КАМАЗом пьяным и без прав

В марте 2026 года 65-летний житель Петропавловска-Камчатского, будучи лишенным прав управления транспортом, решил устроиться на должность водителя. Он арендовал КАМАЗ и предъявил работодателю копию своего водительского удостоверения, пообещав, что принесет оригинал позже. Позднее мужчину остановили сотрудники ГАИ, которые выяснили, что у него нет водительского удостоверения. Также водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он находился.

В марте 2026 года 65-летний житель Петропавловска-Камчатского, будучи лишенным прав управления транспортом, решил устроиться на должность водителя. Он арендовал КАМАЗ и предъявил работодателю копию своего водительского удостоверения, пообещав, что принесет оригинал позже. Позднее мужчину остановили сотрудники ГАИ, которые выяснили, что у него нет водительского удостоверения. Также водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Организации, предоставившей мужчине автомобиль в аренду, назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.