Житель Камчатки управлял КАМАЗом пьяным и без прав

В марте 2026 года 65-летний житель Петропавловска-Камчатского, будучи лишенным прав управления транспортом, решил устроиться на должность водителя. Он арендовал КАМАЗ и предъявил работодателю копию своего водительского удостоверения, пообещав, что принесет оригинал позже. Позднее мужчину остановили сотрудники ГАИ, которые выяснили, что у него нет водительского удостоверения. Также водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Организации, предоставившей мужчине автомобиль в аренду, назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.