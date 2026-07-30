МТС запустила в Красноярске бесплатные функции безопасности для детей

«Не первый год МТС работает над цифровыми решениями для защиты детей в сети, и с каждым новым подрастающим поколением мы вкладываем в это направление всё больше сил, ведь свои первые гаджеты дети получают гораздо раньше, чем, например, 10 или 20 лет назад», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.