МТС запустила в Красноярске бесплатные функции безопасности для детей

МТС запустила в Красноярском крае новые бесплатные решения для детской безопасности. С их помощью ребенок сможет отправить свою геолокацию родителям и оставаться на связи даже находясь за границей или при отрицательном балансе, рассказали в компании.
Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители в первую очередь обращают внимание на возможность оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о состоянии счета — это назвали ключевой потребностью 56% опрошенных. Еще 26% отметили важность фильтрации контента и 19% — доступную цену. На основе этих данных компания разработала две новые функции.
«SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Виджет устанавливается на главный экран через приложение «Мой МТС», местоположение отображается в разделе «Гео». Функция пригодится, если ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками.
«Всегда на связи» исключает полную финансовую блокировку при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки ребенок получает буферный период на 30 дней: ему доступны 20 минут звонков и 20 SMS на номера участников Семейной группы. Родитель получает уведомление, когда баланс становится нулевым. Если его не пополнили в течение 30 дней, наступает стандартная блокировка. Услуга работает в 12 популярных у туристов странах, включая Турцию, Казахстан, Китай, Таиланд и другие.
«Не первый год МТС работает над цифровыми решениями для защиты детей в сети, и с каждым новым подрастающим поколением мы вкладываем в это направление всё больше сил, ведь свои первые гаджеты дети получают гораздо раньше, чем, например, 10 или 20 лет назад», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.