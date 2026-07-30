21-летняя королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах

Бринн Карнесекка работала летним стажером на телеканале ABC4 в Солт-Лейк-Сити. Коллеги сообщили, что последние несколько месяцев она писала статьи, встречала гостей в студии, вела соцсети и была «ярким светом» для всех, кто ее знал. Последний раз ее видели на съемочной площадке в четверг, 24 июля, когда она держала на руках «Питомца недели». Вечером 28 июля в городе Американ-Форк прошла поминальная служба, участников просили прийти в желтом — любимом цвете девушки.