21-летняя королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах

В американском штате Юта при загадочных обстоятельствах скончалась 21-летняя Бринн Карнесекка, победительница одного из конкурсов красоты. О случившемся сообщили ее родители в социальных сетях, передает KTVX.
Причины смерти девушки пока неизвестны. Полиция проводит расследование. Организаторы конкурсов, в которых участвовала Карнесекка, выразили соболезнования.
Бринн Карнесекка работала летним стажером на телеканале ABC4 в Солт-Лейк-Сити. Коллеги сообщили, что последние несколько месяцев она писала статьи, встречала гостей в студии, вела соцсети и была «ярким светом» для всех, кто ее знал. Последний раз ее видели на съемочной площадке в четверг, 24 июля, когда она держала на руках «Питомца недели». Вечером 28 июля в городе Американ-Форк прошла поминальная служба, участников просили прийти в желтом — любимом цвете девушки.
Бринн Карнесекка одержала победу на конкурсе в 2024 году, затем участвовала в конкурсе штата Юта, где вошла в топ-15. Она также получила награду за талант — исполнила классическое произведение на фортепиано, а также была признана «Мисс Конгениальность».