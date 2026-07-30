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Аэропорт Перми приостановил полеты

В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. План «Ковер» действует в радиусе 100 км от аэропорта.

Источник: Коммерсантъ

В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. План «Ковер» действует в радиусе 100 км от аэропорта.

Режим беспилотной опасности в Пермском крае был введен сегодня в 9:45 утра. В ряде районов края перестал работать мобильный интернет. В Перми включились системы оповещения об угрозе атаки беспилотников.

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