Пригожин допустил переход от Telegram к «классическим инструментам»

Ведущая Ирена Понарошку, в свою очередь, заявила, что не планирует «эвакуироваться» из Telegram: «Мы держимся до последнего, пока уже не выключат электричество в помещении. Всегда. Поэтому я не ушла из “соцсети с картинками”, как и все остальные бренды и блогеры». При этом, если «рубильник выключат», она планирует развивать другие площадки.