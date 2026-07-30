Пригожин допустил переход от Telegram к «классическим инструментам»

Возможные ограничения в работе Telegram на фоне предъявления обвинений против Павла Дурова вернут пользователей к использованию «классических инструментов», рассказал в эфире РБК продюсер Иосиф Пригожин.
«Был период, когда появилось много инструментов и возможностей. И в один момент эти все возможности, все эти инструменты начинают ломаться. Как быть дальше — ну, трудно сказать. Ну, мы привыкли к классическим инструментам — радио, телевидение. Ну, будем ими пользоваться, наверное», — предположил он.
Ведущая Ирена Понарошку, в свою очередь, заявила, что не планирует «эвакуироваться» из Telegram: «Мы держимся до последнего, пока уже не выключат электричество в помещении. Всегда. Поэтому я не ушла из “соцсети с картинками”, как и все остальные бренды и блогеры». При этом, если «рубильник выключат», она планирует развивать другие площадки.
29 июля ФСБ России сообщила, что решила объявить Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинения основателю Telegram предъявлены по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Спецслужба утверждает, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий и терактов в России, а также кибермошенничества.
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