7 тысяч рублей стоили хабаровчанке четырех лет за решеткой

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску. Как выяснилось, уроженка одного из сел Еврейской автономной области уже неоднократно была судима. В числе преступлений, за которые ее привлекали к ответственности, — кража, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее женщина также уклонялась от ограничения свободы и отбывала наказание в исправительных колониях.