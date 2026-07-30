7 тысяч рублей стоили хабаровчанке четырех лет за решеткой

В Хабаровске суд приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы женщину, укравшую смартфон стоимостью 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Преступление произошло в квартире дома на улице Сигнальной в Железнодорожном районе. Женщина распивала алкоголь в компании знакомых. Когда собралась уходить, она забрала смартфон одного из участников застолья, который в тот момент спал.
Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей.
Похищенный телефон хабаровчанка продала за две тысячи рублей женщине, которую случайно встретила на остановке общественного транспорта. Вырученные деньги она потратила на спиртное.
Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску. Как выяснилось, уроженка одного из сел Еврейской автономной области уже неоднократно была судима. В числе преступлений, за которые ее привлекали к ответственности, — кража, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее женщина также уклонялась от ограничения свободы и отбывала наказание в исправительных колониях.
На время следствия и суда обвиняемая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Суд назначил женщине четыре года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, она должна полностью возместить потерпевшему причиненный ущерб — семь тысяч рублей.