Собака по кличке Баста спасла российских штурмовиков от беспилотников ВСУ

Собака по кличке Баста помогла российским бойцам спастись от украинских дронов в селе Торское. Об этом рассказал штурмовик 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии в составе группировки «Центр».
По словам военного с позывным «Морген», собака часто сопровождает солдат при передвижениях. Ее слух хорошо улавливает звуки дронов, и она подает команды.
— Если лежит спокойно, можно двигаться. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение вражеской птицы, — поделился штурмовик.
Он также добавил, что собаку ему подарили друзья в один из приездов домой. С тех пор прошло три года. За это время Баста спасла большое число российских бойцов от ударов украинских дронов, передает ТАСС.
В прошлом году бойцы 252-го полка третьей дивизии 20-й армии воспитывали котят. Военный показал фотографии с животными и рассказал, откуда они появляются в зоне СВО.
При этом украинские бойцы показывают противоположное отношение к животным. Они минируют дороги в Запорожской области, сбрасывая с дронов начиненные взрывчатыми веществами тушки животных и птиц.