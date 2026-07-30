Дмитрий Демешин: обновлённая набережная стала визитной карточкой Комсомольска

Набережную Комсомольска-на-Амуре объединили в единый прогулочный маршрут протяжённостью около трёх километров. В окончании основных работ на объекте лично убедился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Теперь жители и гости города могут гулять, бегать и кататься на велосипедах вдоль Амура по сплошной набережной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Недавно строители завершили возведение причальной стенки и благоустройство прилегающей территории. Здесь подвели электросети, смонтировали систему водоотведения, установили поручни и новое освещение.
У причала смогут останавливаться скоростные суда «Метеор», суда типа «ОМ» и теплоход «70 лет Победы». Чтобы их принимать, оборудованы три причальные ниши.
По словам Дмитрия Демешина, новая причальная стенка уже проходит проверку поднявшимся уровнем воды в Амуре и пока успешно выдерживает нагрузку.
Основную часть обновлённой набережной открыли год назад, в августе 2025 года, накануне Дня строителя. В церемонии по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин. Работы проводятся в рамках реализации мастер-плана развития Комсомольска-на-Амуре.
Такие крупные президентские стройки очень важны. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично приехал на объект и убедился, что все сделано на высшем уровне. Следующий этап работ на берегу Амура — реконструкция здания речного вокзала.
Работы выполняет компания «Форпост» из Николаевска-на-Амуре. Как отметил губернатор, подрядчик соблюдает установленные сроки.
— Участок набережной, находившийся много лет в заброшенном состоянии, теперь- настоящая визитная карточка Комсомольска-на-Амуре, — подчеркнул глава региона.