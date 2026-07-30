Правила квитанций ЖКХ и перерасчета пенсий изменятся в России с 1 августа

По ее словам, управляющие компании также должны будут направлять платежные документы до 5-го числа каждого месяца. С августа Социальный фонд России в автоматическом режиме пересчитает страховые пенсии работающих пенсионеров. Подавать заявления для этого не потребуется. Кроме того, увеличатся накопительные пенсии для отдельных категорий граждан.