Правила квитанций ЖКХ и перерасчета пенсий изменятся в России с 1 августа

С 1 августа в России вступят в силу изменения, которые затронут оплату жилищно-коммунальных услуг, перерасчет пенсий и меры социальной поддержки. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
— Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» будут разнесены отдельно, — сказала Косихина.
По ее словам, управляющие компании также должны будут направлять платежные документы до 5-го числа каждого месяца. С августа Социальный фонд России в автоматическом режиме пересчитает страховые пенсии работающих пенсионеров. Подавать заявления для этого не потребуется. Кроме того, увеличатся накопительные пенсии для отдельных категорий граждан.
Также вырастет фиксированная выплата к пенсии для ветеранов, которым в июле исполнилось 80 лет, и граждан с I группой инвалидности. После повышения ее размер составит 19 169,38 рубля, передает ТАСС.
Жители России с июня начали получать квитанции за коммунальные услуги, оформленные насыщенным красным цветом или содержащие красную полосу. Такие платежки — способ информирования собственников о задолженности. В каких случаях они приходят и чем грозят — в материале «Вечерней Москвы».