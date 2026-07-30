Финны зарабатывают тысячи евро на сборе черники

Жители Финляндии нашли выгодный способ заработка на сборе черники из-за отсутствия профессиональных сборщиков из Таиланда, сообщает Yle. В 2025 году ягодные компании платили около 1,55 евро за литр, а сейчас цена выросла до 5,5 евро за очищенную ягоду. Количество местных сборщиков увеличилось почти втрое по сравнению с прошлым годом.
В этом сезоне финны активно продают чернику. Пара из Савитайпале привезла в пункт приема около 20 ведер — на сбор одного уходит около 45 минут. Их недельный заработок составляет примерно 1000 евро.
Более активные сборщики зарабатывают до 300 евро в день. По словам представителей закупочных компаний, сезон может стать рекордным по объему ягод, собранных местными жителями.
Рост цен связан с дефицитом рабочей силы. Ранее сбором черники занимались сезонные рабочие из Таиланда, но в этом году их приезд ограничен.
Финские власти не комментируют ситуацию с трудовой миграцией. Однако местные жители активно пользуются возможностью дополнительного заработка.
В 2025 году Финляндия уже сталкивалась с нехваткой сезонных рабочих из Азии. Кроме того, в июне 2026 года правительство страны упростило визовый режим для сборщиков ягод, но поток рабочих пока не восстановился.
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