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Финны зарабатывают тысячи евро на сборе черники

Жители Финляндии заменили тайских сборщиков ягод.

Жители Финляндии нашли выгодный способ заработка на сборе черники из-за отсутствия профессиональных сборщиков из Таиланда, сообщает Yle. В 2025 году ягодные компании платили около 1,55 евро за литр, а сейчас цена выросла до 5,5 евро за очищенную ягоду. Количество местных сборщиков увеличилось почти втрое по сравнению с прошлым годом.

В этом сезоне финны активно продают чернику. Пара из Савитайпале привезла в пункт приема около 20 ведер — на сбор одного уходит около 45 минут. Их недельный заработок составляет примерно 1000 евро.

Более активные сборщики зарабатывают до 300 евро в день. По словам представителей закупочных компаний, сезон может стать рекордным по объему ягод, собранных местными жителями.

Рост цен связан с дефицитом рабочей силы. Ранее сбором черники занимались сезонные рабочие из Таиланда, но в этом году их приезд ограничен.

Финские власти не комментируют ситуацию с трудовой миграцией. Однако местные жители активно пользуются возможностью дополнительного заработка.

В 2025 году Финляндия уже сталкивалась с нехваткой сезонных рабочих из Азии. Кроме того, в июне 2026 года правительство страны упростило визовый режим для сборщиков ягод, но поток рабочих пока не восстановился.

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