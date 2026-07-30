Финны зарабатывают тысячи евро на сборе черники

Жители Финляндии нашли выгодный способ заработка на сборе черники из-за отсутствия профессиональных сборщиков из Таиланда, сообщает Yle. В 2025 году ягодные компании платили около 1,55 евро за литр, а сейчас цена выросла до 5,5 евро за очищенную ягоду. Количество местных сборщиков увеличилось почти втрое по сравнению с прошлым годом.