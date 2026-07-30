Воздушная тревога и взрывы прозвучали в Польше

В Польше объявили воздушную тревогу, жители Люблинского воеводства сообщили о взрывах и громких звуках в небе. Об этом пишет Wirtualna Polska.
Сирены включились около 03:50 по местному времени в Люблине и большинстве районов воеводства. Спустя 11 минут прозвучал сигнал отбоя. Систему оповещения активировали по распоряжению польского Центра правительственной безопасности. В районе села Тарнава-Колония спасатели обнаружили место предполагаемого падения неизвестного объекта. После удара осталась воронка диаметром около десяти метров.
«Люди сообщали о взрывах, громких звуках в небе. Мы выезжаем и проверяем», — рассказали в пожарной службе Люблина.
Поиски также ведутся на границе Люблинского и Билгорайского поветов. Информации о пострадавших пока нет. Польские военные заявили, что ночью подняли истребители и самолет раннего предупреждения.
В начале июля Польша уже поднимала в воздух польские и союзные истребители. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки тогда также перевели в повышенную готовность. Польское командование называло действия превентивными. Нарушений воздушного пространства страны не подтверждалось.