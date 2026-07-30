Волгоградские новости 30 июля: сбили БПЛА, открыли глаза Фемиде, шоу в небе

Ещё одна летняя ночь прошла в Волгограде под угрозой атаки БПЛА. На счастье, она не принесла потрясений — никто не погиб под обломками, не пострадали предприятия, устояла коммунальная инфраструктура. А значит, у жителей региона есть свет и вода, работают электроприборы, есть возможность пообщаться с близкими, которые сегодня не рядом с нами.
Волгоградцам советуют воздержаться от покупок в Telegram, чтобы не нарваться на обвинения в пособничестве террористам. В области разыскивают пропавшего 20-летнего парня. Жители региона смогут наблюдать предстоящей ночью уникальное астрономическое явление, а в парках Волгограда увидеть кино под открытым небом.
Об этих и других новостях в материале vlg.aif.ru.
Опасность БПЛА.
Беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области 00:23.
Волгоградцы отреагировали: «Я так и знал», «Часы сверять можно», «Опять 25», «Когда это закончиться?!», «Когда-нибудь обязательно».
Об отбое беспилотной опасности сообщили в 7:34.
В недоступном многим россиянам Telegram Минобороны сообщает: минувшей ночью дежурными силами ПВО ликвидированы 258 украинских дронов. В числе регионов, над которыми они были уничтожены, — Волгоградская область. Также БПЛА перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и акваториями Азовского и Черного морей.
Прощание с павшим.
Минувшей ночью обошлось без потрясений, никто не пострадал. Но не для всех наступивший день будет добрым. В Михайловке 30 июля проводят в последний путь Николая Карлина. Уроженец Клетского района ушел на СВО в 2024-м, командовал штурмовым отделением, спасал сослуживцев. И даже получив три тяжелых ранения продолжил службу, пока не погиб при атаке БПЛА.
День как день.
Между тем, в перерывах между объявлениями о беспилотных и ракетных опасностях люди живут привычной жизнью. И, как считают авторы одного из пабликов, «даже если у нас сейчас трудные времена, надо помнить, что любые времена временны…».
В Новоаннинском районе, к примеру, сегодня полным ходом идёт подготовка к благотворительному концерту в честь Дня ВДВ. Сам концерт пройдёт 2 августа в 10 утра в городском парке. А в предстоящую среду, 5 августа, жителям района напомнят, как вести себя при ракетной атаке — здесь пройдут масштабные учения. Людей просят не волноваться по поводу воющих сирен.
В Волжском готовятся к главному спортивному и музыкальному событию лета «Ультра 100» — на юбилейный пятый сезон ждут около 15 тысяч гостей.
В Краснооктябрьском районе бывший алкомаркет прямо сейчас перестраивают в спорткомплекс. История скандальная — землю выделили под строительства ФОКА, а построили на ней торговую точку. Теперь по решению арбитража, физкультурно-оздоровительный комплекс у жителей района всё же появится, несмотря на махинации застройщиков и некоторых чиновников.
Фемиде открыли глаза.
Сам арбитражный суд ни сегодня, ни завтра работать не будет. Заседания начнутся только 12 августа, но уже не на улице 7-й Гвардейской Дивизии, а на улице Степана Разина, 29, в Ворошиловском районе. На месте побывал краевед Роман Школа и запечатлел величественное здание.
Удивило его только одно: Фемиде — скульптуре, установленной на портале, — открыли глаза на всё происходящее вокруг. На её глазах больше нет повязки, а вместо меча — щит. Повлияет ли это на судейские решения — пока неизвестно.
Происшествия.
Понемногу приходит в себя 76-летний Аркадий Смадичев — накануне волонтёры рассказали, как его отыскали. Пенсионер пропал из дома в Краснослободске и плутал по окрестностям четыре дня. Нашли его у ерика Верблюд — измотанного и обезвоженного. Сам он дальше уже передвигаться не смог.
А поиски 20-летнего Егора Чипурнова ещё продолжаются. Он вышел из дома в Жирновске 14 июля и с тех пор парня никто не видел. Если кому-то известно что-то об этом худощавом молодом человеке, просьба позвонить по телефону 8−800−700−54−52 или 112. Волонтёрам из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нужна помощь добровольцев.
Что с Telegram.
В Госдуме советуют россиянам не покупать ничего в Telegram, пока свои разъяснения не предоставят Роскомнадзор и ФСБ: его создателя Павла Дурова обвинили в террористической деятельности и при совершении сделки в этом мессенджере вас легко могут обвинить в пособничестве террористам.
Погода, природа.
После прохладной ночи волгоградцы проснулись бодрыми, днём их ждёт не выше 24−26º, сообщают в Волгоградском ЦГМС, но это не значит, что жара попрощалась с регионом — к выходным столбики термометра поднимутся в областном центре до 34º. Пока же предстоящая ночь вновь принесёт прохладу — до 15−17º.
Осадков в Волгограде не обещают, но ветер поднимется временами до 15−20 м/с, как и на всей территории региона. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.
Сохраняется пожароопасная обстановка, запрет на посещение лесов продлён до конца августа.
Поклонники космических шоу сегодня смогут увидеть сразу два метеорных потока. В ночь с 30 на 31 июля в небе можно будет насчитать до 25 вспышек в час. Выражение «звезда упала» в данном случае неактуально — метеоры будут двигаться почти параллельно земной поверхности, почему их и назвали «пасущимися» звёздами — они будут как бы скользить над горизонтом, никуда не спеша. Это довольно редкое явление и им стоит полюбоваться, если не помешает яркая Луна.
Куда пойти.
В волгоградском ЦПКиО в четверг предлагают к просмотру мультфильм «Тёрнер и Хуч» в 20:10 (12+). Пледы с собой.
В Комсомольском саду также можно будет увидеть кино под открытым небом — здесь покажут ленту «Хатико» в 20:00 (12+).
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