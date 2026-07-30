Волгоградские новости 30 июля: сбили БПЛА, открыли глаза Фемиде, шоу в небе

Поклонники космических шоу сегодня смогут увидеть сразу два метеорных потока. В ночь с 30 на 31 июля в небе можно будет насчитать до 25 вспышек в час. Выражение «звезда упала» в данном случае неактуально — метеоры будут двигаться почти параллельно земной поверхности, почему их и назвали «пасущимися» звёздами — они будут как бы скользить над горизонтом, никуда не спеша. Это довольно редкое явление и им стоит полюбоваться, если не помешает яркая Луна.