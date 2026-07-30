В августе пермяки смогут уехать в Екатеринбург по сниженной цене

Пермяки в августе смогут ездить в Екатеринбург на поезде «Финист» по сниженной цене, сообщили в пресс-службе АО «ФПК».
Поезд № 803/802 отправляется из Екатеринбурга в 17:06, прибывает в Пермь в 22:31. Из Перми — в 06:31, прибытие в Екатеринбург в 11:50.
Поезд № 810/809 выезжает из Екатеринбурга в 06:45, прибывает в Тюмень в 11:28. В обратную сторону — отправление в 17:10, прибытие в 22:09.
Поезд № 850/849 из Екатеринбурга выезжает в 18:33, прибытие в Курган в 23:49. Из Кургана — в 06:27, в Екатеринбурге — в 11:29 (с 24 августа прибытие в 11:34).
Стоимость билетов снизится примерно на 25%. Акция действует с 1 по 31 августа включительно.
Напомним, расписание пригородных поездов меняется в Прикамье с 1 июля. Корректировки будут действовать до 24 октября.